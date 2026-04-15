« Accueillir la biodiversité en jardin sec et en verger inondable », Jardin des îles, Éternoz-Vallée-du-Lison

« Accueillir la biodiversité en jardin sec et en verger inondable » 6 et 7 juin Jardin des îles Doubs

Inscription recommandée | 12 personnes maximum par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Découvrez la flore locale de la vallée du Lison et des plantes lointaines des climats tempérés froids ou continentaux lors de cette visite commentée. Dans cette succession de jardins secs, de jardins ombragés ou inondables, traversés par deux ruisseaux, dans le climat contrasté de fond de reculée karstique jurassienne, vous pourrez admirer une collection d’érables et de sauges rustiques et un jardin fruitier diversifié. Les couleurs, les senteurs et les textures des vivaces se mêleront pour offirir une belle déambulation sensorielle. Le départ des visites est prévu à 14h30 et 17h30 le samedi et à 9h30 et 14h30 le dimanche.

Jardin des îles 2 rue du Martinet, 25330 Éternoz Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 87 48 15 78 http://www.gite-jardin.fr/jardin–paysages.html [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 48 15 78 »}] Venez admirer cette mosaïque de milieux, secs ou humides, d’ombre ou de plein soleil, de pelouses, d’herbes folles,

de haies et de bosquets.

Le lieu est traversé par deux ruisseaux : ce verger ancien est en transition vers un jardin gourmand, fruitier et forestier. Plus de 60 variétés fruitières associées aux arbres nourriciers.

Il accueille sur 6 000 mètres carrés la biodiversité de la flore des prairies humides du Jura et au détour des îles végétales, des plantes venues d’ailleurs.

Tantôt ordonné, tantôt luxuriant, il héberge de nombreuses espèces animales sauvages qui participent à son équilibre écologique et procurent le plaisir de belles observations pour petits et grands. Parking disponible au lavoir en bas du village.

Découvrez la flore locale de la vallée du Lison et des plantes lointaines des climats tempérés froids ou continentaux lors de cette visite commentée. Dans cette succession de jardins secs, de jardins…

© Alain Solviche