Journée d’inventaire participatif multi-espèces, Eternoz-vallée-du-Lison, Éternoz-Vallée-du-Lison

Journée d’inventaire participatif multi-espèces Lundi 1 juin, 09h30, 21h00 Eternoz-vallée-du-Lison Doubs

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T21:00:00+02:00 – 2026-06-01T23:59:00+02:00

Venez accompagner sur le terrain l’équipe du Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté pour une journée de découverte et d’inventaire collectif ouverte à tous (grand public, étudiants et naturalistes bénévoles…).

Au programme, recensement de nombreux groupes taxonomiques : mousses, lichens, champignons, plantes vasculaires, mollusques, punaises, coléoptères, hétérocères, araignées…

Lieu : Eternoz-vallée-du-Lison (25) – Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l’inscription

Date : Lun. 1 juin 2026

Horaire : De 9h30 à 16h (puis de 21h à 00h pour les personnes qui souhaitent découvrir les papillons de nuit)

Gratuit – Inscription obligatoire via le formulaire en ligne : urlr.me/phYuWe

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Cet événement vous est proposé dans le cadre de La belle saison des CBN et fait également partie du calendrier d’animation du programme scientifique Les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté.

Eternoz-vallée-du-Lison Eternoz-vallée-du-Lison Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « etienne.gaillard@cbnbfc.fr »}] [{« link »: « http://urlr.me/phYuWe »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}, {« link »: « https://cbnbfc-ori.fr/actualite/cbnbfc-ori/le-programme-des-sorties-et-ateliers-2026-est-disponible-les-meconnus-de »}]

Eternoz-vallée-du-Lison (25) – Une journée pour découvrir et inventorier ensemble les espèces qui nous entourent Botanique Mousses

Julien Ryelandt