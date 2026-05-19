Accueils Enfants Été 2026 Forest Cool Cap Sizun Primelin

Primelin

Accueils Enfants Été 2026 Forest Cool Cap Sizun

Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-06

Offrez du temps en nature à vos enfants ou petits enfants !

La Forest Cool propose des accueils en Forêt pour les enfants de 6 ans et plus, les lundis, mardis et mercredis après-midis de 13h30 à 16h00 sur la commune de Primelin (sur la route entre Audierne et la pointe du Raz)

Lors d’un accueil en forêt les enfants retrouvent la simplicité de jouer dans la nature, entourés de copains et encadrés par des adultes formés à la pédagogie par la nature.

Sous la douceur des arbres, autour d’un feu, il sera proposé de créer, imaginer, jouer, chacun peut suivre ses envies en toute sécurité. Un temps aussi de découverte, où l’on grimpe, on rigole, on parle Breton parfois, on crée des souvenirs natures !

Les deux pédagogues par la nature préparent la forêt pour qu’elle invite aux jeux, aux explorations libres. Les enfants retrouvent des propositions de bricolages et créations, la possibilité de cuisiner une collation sur le feu. L’enfant est amené à suivre ses envies et accompagné dans son élan.

Nous aimons la mixité des âges qui invite à apprendre des uns et des autres.

L’idée est de permettre aux enfants de développer leur sensibilité à la nature, vivre des moments simples pour soi, mais aussi ensemble. S’appuyer sur le milieu naturel pour apprendre, grandir, créer du lien.

Ces ateliers peuvent se vivre sur une après-midi seulement ou bien sur un ensemble de trois après-midis, pour vivre un moment nature dans le Cap-Sizun !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Tarif 22€ pour un après-midi; 60€ pour trois après-midis du lundi au mercredi.

Offre valable Juillet et Août. Accueil des familles et leurs enfants de tous âges les matins.

La Forest Cool du Cap Sizun fait partie du réseau National de Pédagogie par la Nature.

Réservation sur le site Hello asso de l’association https://www.helloasso.com/associations/association-graines-des-possibles .

Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74

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English :

L’événement Accueils Enfants Été 2026 Forest Cool Cap Sizun Primelin a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz