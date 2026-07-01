Achille Ouattara Plestin-les-Grèves
jeudi 30 juillet 2026 · Plestin-les-Grèves
Informations pratiques
Plestin-les-Grèves
Achille Ouattara
Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Achille Ouattara est musicien, auteur et compositeur burkinabé aux sonorités et influences gospel, funky et mandingue. Sa voix nous transporte dans un univers mêlant dextérité instrumentale et sincérité. Son style le Faso Funky. C’est l’un des bassistes les plus talentueux du continent africain. .
Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
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English :
L’événement Achille Ouattara Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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