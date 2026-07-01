Informations pratiques

Plestin-les-Grèves

Achille Ouattara

Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Achille Ouattara est musicien, auteur et compositeur burkinabé aux sonorités et influences gospel, funky et mandingue. Sa voix nous transporte dans un univers mêlant dextérité instrumentale et sincérité. Son style le Faso Funky. C’est l’un des bassistes les plus talentueux du continent africain. .

Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

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English :

L’événement Achille Ouattara Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose