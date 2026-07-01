Acid Arab + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Acid Arab + 1ère partie Samedi 20 février 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 28€ | Carte Stereolux : 23€ | Abonné·e partenaire : 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T23:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T23:00:00+01:00

Né dans le Paris bouillonnant des années 2010, le collectif franco-algérien fond les musiques orientales dans le beat électronique, marie la techno house à des sonorités arabes aux influences multiples. Une musique de fête, d’ancrage et de mouvement que leur nouveau live magnifiera dans une explosion de couleurs.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/acid-arab-1ere-partie-20022027-1900 »}]

Né dans le Paris bouillonnant des années 2010, le collectif franco-algérien fond les musiques orientales dans le beat électronique, marie la techno house à des sonorités arabes aux influences mult … Concert Electro