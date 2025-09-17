Acid Cyprine Le Bello d’Hiver 25-26 Le Bellovidère Beauvoir

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir Yonne

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-06 2026-03-08

Avec pour seules armes leur corps et l’art du clown, elles secouent les archétypes pour voir ce qui en tombe. Quitte à jongler avec les sujets brûlants, à exploser les limites ou à dépasser les bornes.

Avec une jubilation contagieuse et une bonne dose d’auto-dérision, ces quatre femmes s’emparent du quotidien pour mieux le décaler, et propagent peu à peu le virus d’un rire nécessaire. D’un rire qui secoue. La puissance du clown au service du drame, la poésie au service du cru.

“ Un spectacle audacieux et féroce… “ Télérama (TTT)

“ Une comédie féministe jubilatoire où leurs désirs font désordre .” L’Humanité

“ Spectacle qui déjoue tous les pièges en usant de l’humour et du clown pour aborder les sujets les plus sérieux. “ Causette .

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 17 81 resa@lebellovidere.net

