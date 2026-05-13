Villey-le-Sec

ACT Radio Déclic 40 ans Impression Jazz

1 place de l’église Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 17:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Que vous soyez passionné de jazz ou simplement curieux de découvrir cet univers musical, c’est le moment de tendre l’oreille !

Venez rencontrer des amoureux du jazz qui partageront avec vous leur passion, leurs histoires… et bien sûr leur musique en live.

Une ambiance chaleureuse, des échanges, des découvertes et des notes qui vous feront voyager au rythme du jazz.Tout public

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1 place de l’église Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90

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English :

Whether you’re a jazz enthusiast or simply curious about this musical universe, now’s the time to put your ear to the ground!

Come and meet jazz lovers who will share their passion, their stories? and, of course, their live music.

A warm atmosphere, exchanges, discoveries and notes that will take you on a journey to the rhythm of jazz.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans Impression Jazz Villey-le-Sec a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES