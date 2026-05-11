ACT Radio Déclic 40 ans L’arbre à Chansons et ses amis Vannes-le-Châtel
ACT Radio Déclic 40 ans L’arbre à Chansons et ses amis Vannes-le-Châtel jeudi 18 juin 2026.
Vannes-le-Châtel
ACT Radio Déclic 40 ans L’arbre à Chansons et ses amis
Théâtre de Crystal Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez vivre un moment musical et poétique aux côtés d’artistes de la région !
Avec L’Arbre à Chansons, l’émission dédiée à la chanson française.
Une parenthèse chaleureuse et conviviale pour découvrir, écouter et partager la richesse de la chanson française.Tout public
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Théâtre de Crystal Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90
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English :
Come and enjoy a musical and poetic moment with local artists!
With L?Arbre à Chansons, the program dedicated to French chanson.
A warm and friendly interlude to discover, listen to and share the richness of French chanson.
L’événement ACT Radio Déclic 40 ans L’arbre à Chansons et ses amis Vannes-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-11 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME