Actapalabra Maison de la musique de Nanterre Nanterre samedi 14 février 2026.

Actapalabra signifie « agir les mots ». Sur scène, deux clowns, sans jamais avoir recours à la parole, parlent de la mécanisation de nos vies et du temps qui nous manque. Ils sont l’un pour l’autre, celui qui est différent, celui qui n’est pas nous.

La scénographie mouvante agit sur eux comme un monde d’une implacable absurdité. Alors un certain pressentiment chuchote à nos oreilles ces mots doux : quitte la mécanique, l’espérance est là, en toi, tu sais déjà tout.

Spectacle de danse et de cirque à voir en famille dès 4 ans.

Le samedi 14 février 2026

de 15h00 à 16h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/actapalabra/