Action collective, Centre culturel Jean Cocteau (auditorium), Les Lilas

Action collective Mardi 9 juin, 18h45 Centre culturel Jean Cocteau (auditorium) Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:45:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:45:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Centre culturel Jean Cocteau (auditorium) 35 Place Charles de Gaulle, Les Lilas, 93260 Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]

Atelier de convivialité et de bien-être : Ciné-débat – Coming Out