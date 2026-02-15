CULLODEN, L’Ecran, Saint-Denis
Lundi 16 février, 14h15 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Watkins entree libre
Lundi 16 février, 14h15 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Watkins entree libre
Lundi 16 février, 16h15 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Entree libre
Lundi 16 février, 20h30 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Regards documentaires - Grandir à Téhéran, une capitale du XXIe siècle... De 2007 à 2025, au sein d'une famille aimante, dix-huit ans de la vie de trois soeurs, de leur prime enfance à leur quotidi...
Mardi 17 février, 09h30 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Ciné-rencontre - Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Apr...
Mardi 17 février, 10h00 Conseil Régional ILE DE FRANCE Saint-Ouen-sur-Seine, 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE En partenariat avec la Fnadir, le salon de l'alternance se déroulera dans les locaux de la Région Île-de-France, le 17 février prochain.
Mardi 17 février, 15h30 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Focus leyla bouzid
Mardi 17 février, 18h30 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Entree libre - Modération : Laure Salgon, administratrice du Collectif 50/50 À l’heure où les modèles traditionnels de fabrication des films sont remis en question, de nouvelles manières de fair...
Mercredi 18 février, 13h00 Lycée Gustave Eiffel Gagny, Chemin de la Renardière - Gagny JPO BTS: Bâtiment-CIEL-ERA,
Mercredi 18 février, 14h00 Mains d'Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine, 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Des ateliers gratuits, artistiques, culturels, ludiques et/ou écologiques !
Mercredi 18 février, 18h15 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Regards documentaires
18 et 19 février 2026 Théâtre du Fil de l'Eau Pantin, 20 Rue Delizy, 93500 Pantin L'immédiat - Camille Boitel
Mercredi 18 février 2026, 20h30 Théâtre Berthelot Montreuil, 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux
Mercredi 18 février, 20h30 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Pedro pinho - Leonor Noivo tresse un pont en miroir entre les Philippines et l'Europe, entre l'économie du présent et le passé colonial, autour de deux femmes et du métier d'employée de maison exilée.
Jeudi 19 février, 10h00 Paris Montreuil expo Montreuil, 128 rue de Paris 93100 Montreuil 14ème édition du salon Paris pour l'emploi dédié aux jeunes en recherche d'emploi
Jeudi 19 février 2026, 14h30 Théâtre Berthelot Montreuil, 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux
Jeudi 19 février 2026, 18h00 Pavillon de Romainville Romainville, Romainville La Compagnie Nova - Margaux Eskenazi
Jeudi 19 février, 19h00 Mains d'Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine, 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Jam des élèves de l'école des Possibles
Jeudi 19 février 2026, 20h30 Théâtre Berthelot Montreuil, 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux
Jeudi 19 février, 20h50 L'Ecran Saint-Denis, 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis Pedro pinho
Vendredi 20 février 2026, 14h30 Théâtre Berthelot Montreuil, 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux