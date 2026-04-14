Ensemble 2E2M : Fabrica Jeune Création #3, CRR 93, Aubervilliers

Ensemble 2E2M : Fabrica Jeune Création #3 Vendredi 19 juin, 19h00 CRR 93 Seine-Saint-Denis

Entrée libre (sans réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Créations des élèves de la classe de composition de Jonathan Pontier (CRR 93)

—PROGRAMME—

—Étudiants en Dem

Lazare Lubek

Nils Larrochette

Simon Castagnès

Volodia Lambert

—Étudiant·e·s en 2ème année

Hortense Gavriloff

Sofia Gutiérrez Restrepo

Shayan Karimi

Maël Roth

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—AVEC—

Léo Margue, direction

Jean-Philippe Grometto, flûte

Véronique Fèvre, clarinette

Médéric Debacq, basson

Pierre-Stéphane Meugé, saxophone

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—INFOS PRATIQUES—

Vendredi 19 juin 2026 à 19h

CRR 93 Jack Ralite – 5 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers

Entrée libre (sans réservation)

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/

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Coproduction 2e2m / Conservatoire à Rayonnement Régional Aubervilliers • La Courneuve – CRR Jack Ralite, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la Spedidam.

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC-IdF pour la période 2023-2024-2025

CRR 93 5 rue Edouard Poisson 93500 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/ »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/ »}]

En partenariat avec le CRR 93 Jack Ralite – Aubervilliers musique contemporaine