Ensemble 2E2M : Fabrica Jeune Création #3, CRR 93, Aubervilliers
Ensemble 2E2M : Fabrica Jeune Création #3, CRR 93, Aubervilliers vendredi 19 juin 2026.
Ensemble 2E2M : Fabrica Jeune Création #3 Vendredi 19 juin, 19h00 CRR 93 Seine-Saint-Denis
Entrée libre (sans réservation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Créations des élèves de la classe de composition de Jonathan Pontier (CRR 93)
—PROGRAMME—
—Étudiants en Dem
Lazare Lubek
Nils Larrochette
Simon Castagnès
Volodia Lambert
—Étudiant·e·s en 2ème année
Hortense Gavriloff
Sofia Gutiérrez Restrepo
Shayan Karimi
Maël Roth
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—AVEC—
Léo Margue, direction
Jean-Philippe Grometto, flûte
Véronique Fèvre, clarinette
Médéric Debacq, basson
Pierre-Stéphane Meugé, saxophone
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—INFOS PRATIQUES—
Vendredi 19 juin 2026 à 19h
CRR 93 Jack Ralite – 5 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers
Entrée libre (sans réservation)
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/
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Coproduction 2e2m / Conservatoire à Rayonnement Régional Aubervilliers • La Courneuve – CRR Jack Ralite, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et l’aide de la Spedidam.
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC-IdF pour la période 2023-2024-2025
CRR 93 5 rue Edouard Poisson 93500 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/ »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.fr/fabrica-jeune-creation/ »}]
En partenariat avec le CRR 93 Jack Ralite – Aubervilliers musique contemporaine
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