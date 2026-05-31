Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers
Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers samedi 27 juin 2026.
Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia 27 juin – 19 juillet Jardins de Cristino Garcia Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:00:00+02:00
Jardins de Cristino Garcia 20-40 rue Henri Murger 93210 Aubervilliers Aubervilliers 93210 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://jardincristinogarcia.wordpress.com/ Jardin partagé
découverte jardins partagés
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