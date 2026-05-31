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Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers

Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers

Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardins de Cristino Garcia

Adresse : 20-40 rue Henri Murger 93210 Aubervilliers

Ville : 93210 Aubervilliers

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia 27 juin – 19 juillet Jardins de Cristino Garcia Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:00:00+02:00

Jardins de Cristino Garcia 20-40 rue Henri Murger 93210 Aubervilliers Aubervilliers 93210 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://jardincristinogarcia.wordpress.com/ Jardin partagé
découverte jardins partagés

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