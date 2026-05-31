Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia, Jardins de Cristino Garcia, Aubervilliers

Découverte des jardins partagés Cristiano Garcia 27 juin – 19 juillet Jardins de Cristino Garcia Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:00:00+02:00

Jardins de Cristino Garcia 20-40 rue Henri Murger 93210 Aubervilliers Aubervilliers 93210 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://jardincristinogarcia.wordpress.com/ Jardin partagé

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