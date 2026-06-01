Tunis Sur Seine Music Festival #6 Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

☀️ TUNIS SUR SEINE – 6e ÉDITION

4 juillet 2026 – Le Point Fort d’Aubervilliers

Pour sa 6e édition, Tunis sur Seine s’inscrit dans le cadre de la Saison Méditerranée et fait souffler un vent chaud et pluriel venu des rives du Sud, de l’Est et de leurs diasporas. Une mer commune comme horizon, des cultures en mouvement comme langage.

Cette année, le festival explore une Méditerranée alternative, électrique et vivante :

une mosaïque de sons entre traditions revisitées et expérimentations contemporaines, entre héritages et futurs en construction.

✨ Ici, les influences se rencontrent naturellement : le tarab dialogue avec l’électro, le rock se teinte d’accents du Sud, le hip-hop s’imprègne de nouvelles textures, et les mélodies voyagent librement.

Au programme :

8 concerts répartis sur deux scènes – une soirée rythmée entre la Halle et le Chapiteau.

Line up :

– Emp1re ( Rap / Tunisie)

– Mounir Troudi Feat Zied Zouari ( Rock Tunisien / Tunisie)

– Otat ( Rap / Maroc)

– Rust ( electro tarab/ Liban-Syrie)

– Temenik Electric ( Arabian Rock/Fr-Alg)

– Aza ( Alt-pop/ Tunisie)

– Sarah bel ( indie pop/ Tunisie)

– Shahzen ( Trad-club percussif / Fr-Alg)

Comme chaque année, le Point Fort d’Aubervilliers se transforme en un espace convivial, ouvert et intergénérationnel :

Stands de créateur·ices

Foodtrucks aux saveurs orientales et méditerranéennes

Espaces de jeu, de détente et de rencontres

‍ ‍ ‍ un festival pensé pour les familles et les enfants

Tunis sur Seine célèbre une Méditerranée plurielle, généreuse et en mouvement — un espace où les cultures se rencontrent, se racontent et se vivent pleinement.

Une soirée d’été pour se retrouver, découvrir et profiter ensemble.

Bienvenue à Tunis sur Seine.

TARIFS Prévente

Tarif Very Early Bird : 15€ (jauge limitée)

Tarif Early Bird : 18€ (jauge limitée)

Gratuit – 8 ans

Le rendez-vous des musiques arabes alternatives et méditerranéennes en Île-de-France.

Le samedi 04 juillet 2026

de 16h30 à 23h59

gratuit sous condition

De 0 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:30:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:30:00+02:00_2026-07-04T23:59:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.tunissurseine.com/ https://www.facebook.com/TunisSurSeine https://www.facebook.com/TunisSurSeine



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