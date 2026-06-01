Brocante au jardin !, Cour Jardinée, Aubervilliers

Brocante au jardin ! Samedi 6 juin, 11h30 Cour Jardinée Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

A l’occasion de Rendez-vous au Jardin découvrez Cour Jardinée en plein effervescence, avec la traditionnelle vente de plants de CultiCime, et LA BROCANTE.

Comme l’année dernière, nous orientons cette brocante prioritairement autour des besoins des enfants (vêtements, chaussures, livres, jeux, fournitures scolaires, accessoires…) mais pas exclusivement ! Vous y trouverez, outre les stands de chacun, un espace de gratifiera, 100 % gratuit.

Ouverture au public à partir de 11H30 (installation des stands à partir de 10H30). La seule brocante qui n’est pas incompatible avec une grasse matinée !

C’est au 80bis rue Henri Barbusse, à la Cour Jardinée, de 11H30 à 17H30.

Participation libre et gratuite !

Pour réserver votre stand à la brocante, c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/point-de-rassemblement/evenements/reservation-stand-brocante

N’hésitez pas à partager !

Cour Jardinée 80 bis rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/point-de-rassemblement/evenements/reservation-stand-brocante »}] Cour Jardinée est un jardin participatif de quartier. L’association Cour jardinée réunit plusieurs acteurs locaux, le chantier d’insertion CultiCime de l’association Espaces et Point de rassemblement, autour d’un même objectif d’aménagement et de gestion de la parcelle attenante au Collège Jean Moulin. Parcelle attenante au Collège Jean Moulin

A l’occasion de Rendez-vous au Jardin découvrez Cour Jardinée en plein effervescence, avec la traditionnelle vente de plants de CultiCime, et LA BROCANTE.

©courjardinee