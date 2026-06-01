Le Bal Jam, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Le Bal Jam Vendredi 5 juin, 19h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Réservation conseillée : https://www.billetweb.fr/bal-jam

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Le Bal Jam, c’est un bal sans frontières, les continents s’y croisent et s’y enlacent. Les danses populaires traditionnelles et contemporaines venues d’Inde, du Mali, du pourtour méditerranéen ou des Caraïbes se succèdent et sèment la joie. Les danseurs·euses sont fier·es de représenter leur culture et curieux·ses de suivre les pas de danse de l’autre. La carte du monde ainsi se redessine à travers rythmes irrésistibles et mélodies unificatrices, mouvements caressants et chaloupes accueillantes.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lepointfort.com/ Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles.

Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il a ouvert ses portes en 2021 au sein du Fort d’Aubervilliers et est labellisé Art en territoire – Scène conventionnée d’intérêt national Musiques & Danses du Monde par le Ministère de la Culture. M7 Fort d’Aubervilliers

Le Bal Jam, c’est un bal sans frontières, les continents s’y croisent et s’y enlacent. Les danses populaires traditionnelles et contemporaines venues d’Inde, du Mali, du pourtour méditerranéen ou des…

© Katja Stuckrath