Nuit Blanche dans les fabriques artistiques du Grand Paris nord Les Poussières Aubervilliers

Du Fauvettes City Club à Pierrefitte-sur-Seine à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers en passant par l’Usine de Films Amateurs à Saint-Ouen-sur-Seine ou Lil’Ô à L’Île-Saint-Denis plongez le temps d’une nuit dans l’univers fascinant des fabriques artistiques et culturelles du territoire de Plaine Commune. Performances, projections, expositions, dégustations, portes ouvertes d’ateliers… Douze lieux dans les neuf villes du territoire vous proposent une programmation diverse et variée pour profiter de la Nuit Blanche.

Pour célébrer la Nuit Blanche, Plaine Commune s’appuie sur son réseau de fabriques artistiques et culturelles et vous invite à (re)découvrir et arpenter ces lieux insolites et créatifs.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Les Poussières 1 rue Sadi Carnot 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (384m)

Bus -> 150170249 : Hôpital la Roseraie (Aubervilliers) (72m)

Vélib -> République – Henri Barbusse (23.15m)

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