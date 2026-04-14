Le Canal est à vous !, Au niveau de la Station de métro Aimé Césaire, Aubervilliers

Le Canal est à vous ! Samedi 30 mai, 14h00 Au niveau de la Station de métro Aimé Césaire Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

La ville d’Aubervilliers propose différentes actions dans le cadre de l’évènement national « Mai à vélo » pour promouvoir le vélo en ville, mais aussi la valorisation de l’espace public pour tous modes de déplacement.

Rendez-vous le Samedi 30 mai à partir de 12h30 pour « le Canal est à vous ! » un riche programme : balade théâtralisée, ateliers vente de production des plantes et légumes cultivés non loin du Canal et livrés à vélo, un espace multisports pour les petits, prévention au partage de l’espace public avec les bus de la RATP, les vélos DOTT, exposition et balade autout des 200 ans du Canal avec un avant/après, des vélos pour celles et ceux qui ont un p’tit truc en plus… le tout en musique avec MAAD 93 qui fait une étape dans le cadre du festival Scènes Nomades…

Au niveau de la Station de métro Aimé Césaire rue de la commune de Paris, Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0648501148 »}] [{« link »: « https://www.maad93.com/scenes-nomaades/scenes-nomaades »}]

Des vélos pour toutes et tous et même pour les personnes avec un p’tit truc en plus ! des ateliers pour réduire notre impact, du sport, une bourse aux vélos, de la musique, balade à vélo…

Ville d’Aubervilliers