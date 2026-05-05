Soirée In the end par le Bureau des Rêves à POUSH POULL Aubervilliers

Pour la Nuit Blanche 2026, le Bureau des Rêves de POUSH (Marie-Luce Nadal & Laurent Derobert) propose la soirée In the end autour de cette « conjecture McCartney »:

“And in the end, the love you take is equal to the love you make.”

— ultime parole de l’ultime chanson enregistrée par The Beatles sur Abbey Road.

Du crépuscule jusqu’à son terme : un open mic affûté, aimanté par cette équation de l’amour. Une constellation de voix, de commentaires, de témoignages, de contrepoints, puis de concerts et de DJsets suivent le fil invisible de cette conjecture. Une invitation à vivre l’amour sous toutes ses formes, dans une atmosphère festive et collective, le temps d’une nuit placée sous le signe du lien et du partage.

Pour cette nuit singulière, POULL, le lieu d’échange, de programmation, d’amitié, de convivialité, et de restauration ouvre ses portes pour la première fois au public, de 18h à 02h.

Toute la nuit, le Bureau des Rêves propose à POUSH une programmation affûtée, aimantée par cette équation de l’amour.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 02h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

POULL 43-45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers

+33188501959 contact@poush.fr



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