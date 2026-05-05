Soirée In the end par le Bureau des Rêves à POUSH POULL Aubervilliers
Soirée In the end par le Bureau des Rêves à POUSH POULL Aubervilliers samedi 6 juin 2026.
Pour la Nuit Blanche 2026, le Bureau des Rêves de POUSH (Marie-Luce Nadal & Laurent Derobert) propose la soirée In the end autour de cette « conjecture McCartney »:
“And in the end, the love you take is equal to the love you make.”
— ultime parole de l’ultime chanson enregistrée par The Beatles sur Abbey Road.
Du crépuscule jusqu’à son terme : un open mic affûté, aimanté par cette équation de l’amour. Une constellation de voix, de commentaires, de témoignages, de contrepoints, puis de concerts et de DJsets suivent le fil invisible de cette conjecture. Une invitation à vivre l’amour sous toutes ses formes, dans une atmosphère festive et collective, le temps d’une nuit placée sous le signe du lien et du partage.
Pour cette nuit singulière, POULL, le lieu d’échange, de programmation, d’amitié, de convivialité, et de restauration ouvre ses portes pour la première fois au public, de 18h à 02h.
Toute la nuit, le Bureau des Rêves propose à POUSH une programmation affûtée, aimantée par cette équation de l’amour.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 02h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
POULL 43-45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers
+33188501959 contact@poush.fr
Afficher la carte du lieu POULL et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Aubervilliers (Paris)
- Lazcar Volcano & Sanseverino Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers 23 mai 2026
- Le Canal est à vous !, Au niveau de la Station de métro Aimé Césaire, Aubervilliers 30 mai 2026
- Nuit Blanche dans les fabriques artistiques du Grand Paris nord Les Poussières Aubervilliers 6 juin 2026
- TRAM / TaxiTram Nord Centre d’art Ygrec – ENSAPC Aubervilliers 6 juin 2026
- Nuit Blanche 2026 : Through a Glass, Darkly Centre d’art Ygrec-ENSAPC Aubervilliers 6 juin 2026