Nuit Blanche 2026 : Through a Glass, Darkly Centre d’art Ygrec-ENSAPC Aubervilliers

Through a Glass, Darkly est un atelier de recherche et de création porté par des étudiant·es de l’ENSAPC et de l’Akademie der Bildenden Künste München (AdBK), né d’un échange artistique et européen autour du verre comme médium.

Le temps d’une nuit, le Centre d’art Ygrec se transforme en espace d’expérimentation et de rencontre, où les œuvres des étudiant·es sont mises en partage dans une exposition collective. À travers installations, formes sensibles et jeux de transparence, les participant·es explorent les liens entre les propriétés du verre et les expériences affectives.

Through a Glass, Darkly propose une traversée immersive, invitant les visiteur·euses à découvrir une scène émergente dans le cadre singulier de la Nuit Blanche.

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Avec : Pauline Alves Da Silva, Mandana Behdad, Bergerolle Aymeric, Nicole Caoduro, Rocco Dumont, Yolanda Geslin, Jiangyue Guo, Motong Huang, Hyeongyo Kim, Anastasiia Melnyk, Andreas Mockenhaupt, Pablo Moraga, Corentin Mornet, Luzie Münzer, Cécile Normand, Camilla Prey, Katja Rausch, Noa Robin, Marei Schleussinger, Evgenia Shepeleva, René Stiegler, Luis Strobl, Pauline Stroux, Felix Spirglas, Junjie Tu, Marie Vautrin, Jiri Willemen.

Projet encadré par les enseignant·es : Andrea Bütter, Thierry Boissel , Sophia Mainka, Maria Mulhe, Véronique Joumard et Judith Perron

Deux écoles d’art européennes se rencontrent autour du VERRE pour une exposition collective présentée à « Nuit Blanche » au Centre d’art Ygrec-ENSAPC à Aubervilliers.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Centre d’art Ygrec-ENSAPC 29, rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers



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