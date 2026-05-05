Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers

Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers

Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace Renaudie

Adresse : 29/31 rue Lopez et Jules Martin

Ville : 93300 Aubervilliers

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres
d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.

Le spectacle
est composé comme un tour de chant. Chaque lettre est accompagnée de sa chanson
populaire ou d’un extrait de chanson dont le refrain peut, à tout moment, être
repris en chœur par le public

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Espace Renaudie 29/31 rue Lopez et Jules Martin  93300 Métro ligne 7 (sortie Fort d’Aubervilliers)Aubervilliers
https://www.les-souffleurs.fr/


Afficher la carte du lieu Espace Renaudie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Aubervilliers (Paris)