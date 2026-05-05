Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres

d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.

Le spectacle

est composé comme un tour de chant. Chaque lettre est accompagnée de sa chanson

populaire ou d’un extrait de chanson dont le refrain peut, à tout moment, être

repris en chœur par le public

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Espace Renaudie 29/31 rue Lopez et Jules Martin 93300 Métro ligne 7 (sortie Fort d’Aubervilliers)Aubervilliers

https://www.les-souffleurs.fr/



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