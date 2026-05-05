Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers
Combustions Les Souffleurs commandos poétiques Espace Renaudie Aubervilliers samedi 6 juin 2026.
Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres
d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.
Le spectacle
est composé comme un tour de chant. Chaque lettre est accompagnée de sa chanson
populaire ou d’un extrait de chanson dont le refrain peut, à tout moment, être
repris en chœur par le public
Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres d’amour d’artistes s’adressant à leurs amant.es.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
Espace Renaudie 29/31 rue Lopez et Jules Martin 93300 Métro ligne 7 (sortie Fort d’Aubervilliers)Aubervilliers
https://www.les-souffleurs.fr/
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