TRAM / TaxiTram Nord Centre d’art Ygrec – ENSAPC Aubervilliers

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DÉPART DU PARCOURS

Rendez-vous à la Porte Maillot pour prendre le car !

ÉTAPE 1 → EMBA Manet | Gennevilliers (92)

Finissage de l’exposition de L. Camus-Govoroff, Le bruit des larmes

Première exposition personnelle en institution de l’artiste, installations en acier et verre, sculptures et vitraux habitent l’espace de la galerie du centre d’art selon une logique de flux. Une œuvre physique et sensorielle où l’eau, le feu et le corps sont au cœur du propos. Pour la Nuit Blanche et le finissage de l’exposition, plusieurs évènements viendront donner vie au travail de l’artiste (lecture-atelier : Morgane Ortin ; performance : Roméo Dini et concert : Mélodie Blaison).

ÉTAPE 2 → Le Houloc | La Courneuve (93)

Ouverture des nouveaux espaces du collectif avec activation de parcours sonore et performances

Après neuf ans à Aubervilliers, Le Houloc s’installe à la Courneuve ! Les 33 artistes membres et le duo des commissaires « Nous sommes au regret » (Laure Saffroy-Lepesqueur & Jeanne Mathas) célèbrent ce nouveau chapitre.

Une soirée de partages et de créations pluridisciplinaires : ouverture des ateliers des 33 artistes, un parcours sonore avec des performances et des liens à tisser comme une invitation aux associations du quartier de la Courneuve pour partager des plats chauds et réconfortants.

ÉTAPE 3 → Les Laboratoires d’Aubervilliers (93)

Découverte de la performance dansée Disparue (Marcela Santander Corvalan, avec Aria De La Celle) dans le jardin des Laboratoires

La programmation de la Nuit Blanche s’inspire du livre « À propos d’amour » de Bell Hooks qui définit l’amour « comme un acte et non comme un sentiment ». Quels seraient, alors, nos actes d’amour ?

ÉTAPE 4 → Centre d’art Ygrec – ENSAPC | Aubervilliers (93)

Visite de l’exposition Through glass, darkly et découverte des activations des œuvres au cours de la soirée par les artistes (danse, performance)

Le temps d’une nuit, le Centre d’art Ygrec se transforme en espace d’expérimentation et de rencontre, où les œuvres des étudiant·es sont mises en partage dans une exposition collective. À travers installations, formes sensibles et jeux de transparence, les participant·es explorent les liens entre les propriétés du verre et les expériences affectives.

Through a Glass, Darkly propose une traversée immersive, invitant les visiteur·euses à découvrir une scène émergente dans le cadre singulier de la Nuit Blanche.

En partenariat avec l’EMBA Manet, Le Houloc, Les Laboratoires d’Aubervilliers et le Centre d’art Ygrec – ENSAPC.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris. TRAM est une association fédérant depuis 1981 des lieux engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France. Aujourd’hui au nombre de 37, ils témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d’art, musées, écoles d’arts, collectifs d’artistes, fondations, frac, ces structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion, de collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques amateurs, etc. TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires ou des équipes.

À l’occasion de la Nuit Blanche, le réseau TRAM propose un parcours nocturne en car entre quatre lieux d’art du réseau TRAM à Gennevilliers, La Courneuve et Aubervilliers.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h15 à 22h45

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

TRAM organise plusieurs parcours le soir de la Nuit Blanche. Merci de votre vigilance en ne réservant que pour une sortie.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:15:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:15:00+02:00_2026-06-06T22:45:00+02:00

Centre d’art Ygrec – ENSAPC 29-31 Rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

https://tram-idf.fr/type-de-parcours/nuit-blanche/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



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