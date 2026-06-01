Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers vendredi 5 juin 2026.
Point de dépistage TROD Vendredi 5 juin, 13h30 Bouche de métro Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Bouche de métro Fort d’Aubervilliers 213 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France
Dépistage
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