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Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Bouche de métro Fort d'Aubervilliers

Adresse : 213 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers

Ville : 93300 Aubervilliers

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Point de dépistage TROD Vendredi 5 juin, 13h30 Bouche de métro Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Bouche de métro Fort d’Aubervilliers 213 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France
Dépistage

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