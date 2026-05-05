Pinoy Festival, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Pinoy Festival Dimanche 28 juin, 10h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Entrée 2 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Pour la première fois en France, la Fédération des Associations Philippines de France lance le Pinoy Festival : une grande fête dédiée à la culture et à l’identité philippines, ouverte à tous !

Cette édition est doublement spéciale : elle célèbre le 128ème anniversaire de l’indépendance des Philippines ! Sous le thème « Bayanihan Beyond Borders », venez partager cet esprit de solidarité et de fierté philippine qui transcende les frontières. Au programme : Musique, danses, défilé, cuisine Philippine, jeux traditionnels, concours de dessin/peinture, et tombola… — une journée haute en couleurs et en émotions !

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 36 34 02 http://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/;https://www.instagram.com/lepointfort.aubervilliers/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepointfort.com/evenement/1ere-edition-pinoy-festival/ »}]

Pour la 1ère fois en France, le Pinoy Festival célèbre 128 ans d’indépendance philippine. Musique, danses, cuisine, jeux — Bayanihan Beyond Borders ! Philippines Pinoy