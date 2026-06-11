Le 130e – Festival des Jardins Familiaux Le Point Fort Aubervilliers samedi 19 septembre 2026.

Au programme :

Village de Stands : structures de jardins familiaux, Fédération, Partenaires, Institutions…

Ateliers de jardinage

Conférences et échanges sur les pratiques dans les Jardins Familiaux (eau, sol, outils…)

Cérémonie de remise des prix des Initiatives du Coin de Terre

Visite des Jardins Familiaux du Fort d’Aubervilliers (120 ans),

Et encore pleins de belles surprises !

En 2026, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs fête ses 130 ans. Pour cette occasion, elle organise une journée conviviale ouverte au grand public et amateurs de jardinage.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Fort d’Aubervilliers (Aubervilliers) (272m)

Bus -> 152330 : Rechossière (Aubervilliers) (163m)

Vélib -> Jean Jaurès – Ouvrières Pivéreuses (290.43m)

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