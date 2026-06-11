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Le 130e – Festival des Jardins Familiaux Le Point Fort Aubervilliers

Le 130e – Festival des Jardins Familiaux Le Point Fort Aubervilliers

Le 130e – Festival des Jardins Familiaux Le Point Fort Aubervilliers samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Le Point Fort

Adresse : 174 Avenue Jean Jaurès

Ville : 93300 Aubervilliers

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Au programme :

Village de Stands : structures de jardins familiaux, Fédération, Partenaires, Institutions…

Ateliers de jardinage

Conférences et échanges sur les pratiques dans les Jardins Familiaux (eau, sol, outils…)

Cérémonie de remise des prix des Initiatives du Coin de Terre

Visite des Jardins Familiaux du Fort d’Aubervilliers (120 ans),

Et encore pleins de belles surprises !

En 2026, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs fête ses 130 ans. Pour cette occasion, elle organise une journée conviviale ouverte au grand public et amateurs de jardinage.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès  93300 Aubervilliers
Métro -> 7 : Fort d’Aubervilliers (Aubervilliers) (272m)
Bus -> 152330 : Rechossière (Aubervilliers) (163m)
Vélib -> Jean Jaurès – Ouvrières Pivéreuses (290.43m)
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