Visite du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine, La manufacture des allumettes – Institut national du patrimoine, Aubervilliers

Informations pratiques

Visite du département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 La manufacture des allumettes – Institut national du patrimoine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine ouvre ses portes au public et rend accessibles ses sept ateliers de restauration (sculpture, peinture, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, arts du feu, photographie et image numérique), son laboratoire de recherche, sa bibliothèque.

Les élèves en formation au métier de « restaurateur du patrimoine », leurs enseignants et les personnels de l’Inp seront vos médiateurs durant cette journée de découverte, ils vous informeront sur la formation dispensée au sein de l’établissement.

Une exposition des meilleurs épreuves du concours sera également proposée aux visiteurs.

La manufacture des allumettes – Institut national du patrimoine 124 Rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149465700 https://www.inp.fr/formation-initiale/vie-etudiante/espaces-travail/site-manufacture-allumettes En 1874, la compagnie générale des allumettes chimiques rachète une fabrique d’allumettes. En 1900, la direction générale des manufactures de l’État décide de reconstruire entièrement le site. Le chantier est confié à l’ingénieur Guerquin. D’autres bâtiments seront construits en 1914, 1937, 1956 et 1957. L’usine ferme en 1962 et est reprise par les services techniques de la Documentation Française en 1967. Le site est le dernier témoin des manufactures d’allumettes sur la région parisienne. La dernière cheminée non tronquée est entourée de bâtiments à structure métallique hourdis de briques polychromes. En Métro : Ligne 7, arrêt Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins, puis bus 249 jusqu’à la station Les roses. Ligne 12, arrêt Mairie d’Aubervilliers. En RER : RER B, arrêt Aubervilliers la Courneuve puis bus 249 jusqu’à la station Maison de retraite.

Ateliers découverte des métiers de la restauration

© Laure Vandeninde