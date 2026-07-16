Images Périphériques / Oscura 1990-2026, Campus Condorcet, Aubervilliers

Informations pratiques

Images Périphériques / Oscura 1990-2026 7 – 25 septembre Campus Condorcet Seine-Saint-Denis

pas de limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T10:00:00+02:00 – 2026-09-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Images Périphériques Oscura 1990-2026 regroupe plus de 35 ans de création visuelle à travers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest par le groupe d’auteurs et d’habitants réunit dans ce réseau atypique, de contes photographiques au sténopé. en 1990 c’est à Saint-Denis que l’aventure a commencé. Avec plus d’une centaine de résidences dans des villes et territoires, souvent « périphériques » plusieurs milliers de négatifs et positifs ont été déposés en 2021 au Musée Nicéphore Niepce qui a présenté une grande exposition en 2024. Une dizaine d’éditions ont été diffusées et notamment le dernier livre « Oscura une aventure photographique » aux éditions du Bec en l’air. Les ateliers créatifs se continuent en Europe et en cette année plus particulièrement sur le territoire de Plaine Commune et du Campus et ce, avec tous les publics.

Campus Condorcet 44 Rue des Gardinoux, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France 0188120379 https://www.campus-condorcet.fr Campus Universitaire regroupant un grand nombre d’universités et unités de recherche scientifique sociale et technique Ligne 12 métro Front populaire

Images Périphériques Oscura 1990-2026 regroupe plus de 35 ans de création visuelle à travers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest par le groupe d’auteurs et d’habitants réunit dans ce réseau atypique, de…

Oscura