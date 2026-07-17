CABARAÏ, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

CABARAÏ Samedi 31 octobre, 20h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Tarif 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Très attendu à Paris, le Cabaraï nous offre une première avec en invitée d’honneur, la mythique danseuse Esraa Warda venue spécialement de New York pour clôturer la saison Raï.

Le Cabaraï est né à Marseille de la volonté de personnes de la communauté Queer issues des diasporas nord- africaine de créer des espaces festifs inclusifs et sécurisants. Cabaraï, c’est l’esprit festif et transgressif du cabaret algérien, où artistes et public peuvent se sentir libres d’être, de danser et d’exprimer toutes leurs émotions.

Au programme : un blind test, des performances et Drag Show avec Lalla Aïcha qui hostera la soirée, la Danseuse Shanese, Esraa Warda sur de la musique live, des DJ Sets de La Louuve et de Mystique…

Une co-réalisation Canal 93 et Villes des Musiques du Monde.

Dans le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lepointfort.com/ Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles.

Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il a ouvert ses portes en 2021 au sein du Fort d’Aubervilliers et est labellisé Art en territoire – Scène conventionnée d’intérêt national Musiques & Danses du Monde par le Ministère de la Culture. M7 Fort d’Aubervilliers

Très attendu à Paris, le Cabaraï nous offre une première avec en invitée d’honneur, la mythique danseuse Esraa Warda venue spécialement de New York pour clôturer la saison Raï.

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