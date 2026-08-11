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AGENDA · Aubervilliers

Bal zouk rétro et konpa Auber Garden Aubervilliers

mercredi 12 août 2026 · Auber Garden · Aubervilliers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Auber Garden
Adresse
210 Av. des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers, France
Ville
Aubervilliers

Bal zouk rétro et konpa Auber Garden Aubervilliers Mercredi 12 août, 18h00

Profitez de l’été en zouk et konpa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T23:59:00.000+02:00

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Auber Garden 210 Av. des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers


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