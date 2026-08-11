Informations pratiques

Bal zouk rétro et konpa Auber Garden Aubervilliers Mercredi 12 août, 18h00

Profitez de l’été en zouk et konpa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T23:59:00.000+02:00

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Auber Garden 210 Av. des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers



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