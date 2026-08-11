AGENDA · Aubervilliers
Bal zouk rétro et konpa Auber Garden Aubervilliers
mercredi 12 août 2026 · Auber Garden · Aubervilliers
Informations pratiques
Bal zouk rétro et konpa Auber Garden Aubervilliers Mercredi 12 août, 18h00
Profitez de l’été en zouk et konpa
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T23:59:00.000+02:00
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Auber Garden 210 Av. des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers
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