Inventer la photo : persévérons ! Printemps des Humanités 2027, Campus Condorcet, Aubervilliers

Informations pratiques

Inventer la photo : persévérons ! Printemps des Humanités 2027 17 – 21 mars 2027 Campus Condorcet Seine-Saint-Denis

limité à 15 personnes sur des plages de 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T10:00:00+01:00 – 2027-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-21T10:00:00+01:00 – 2027-03-21T17:00:00+01:00

Après le Printemps des Humanités 2026 , Oscura ramène la caméra géante sur le Campus Condorcet face au Batiment Recherche. On observe et on créé des images dans la chambre noire ouverte à tous les publics. Des Établissements scolaires de Plaine Commune qui participent aux Ateliers Oscura du Bicentenaire viennent aussi montrer et faire faire des images aux chercheurs, doctorants et étudiants du Campus. Le Laboratoire est monté dans le batiment Recherche avec la possibilité de développer des images de Grands Formats. Il s’agit là au coeur du travail d’étude et d’apprentissage des sciences humaines et sociales, de fabriquer, échanger, révéler des pratiques, renouveler et continuer d’inventer les chemins du photographiques.

Campus Condorcet 44 Rue des Gardinoux, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France 0188120379 https://www.campus-condorcet.fr Campus Universitaire regroupant un grand nombre d’universités et unités de recherche scientifique sociale et technique Ligne 12 métro Front populaire

Après le Printemps des Humanités 2026 , Oscura ramène la caméra géante sur le Campus Condorcet face au Batiment Recherche. On observe et on créé des images dans la chambre noire ouverte à tous les de…

© Oscura