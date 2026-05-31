Jardins ouverts à la Cour Jardinée : ventes et rencontres, Cour Jardinée, Aubervilliers

Jardins ouverts à la Cour Jardinée : ventes et rencontres 27 juin – 8 août, les samedis Cour Jardinée Seine-Saint-Denis

Accessible à tous, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T10:30:00+02:00 – 2026-08-08T17:00:00+02:00

Lors de ces journées, le jardin est ouvert à tous pour découvrir le lieu, les modes de gestion du jardin, les bonnes pratiques de jardinage, avec une vente de plants de l’équipe en chantier d’insertion « CultiCime ».

Cour Jardinée 67 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.culticime.org Cour jardinée réunit plusieurs associations locales, dont l’association Espaces et l’équipe en chantier d’insertion de maraîchage urbain « CultiCime », autour d’un même objectif d’aménagement et de gestion de la parcelle. Le lieu est ouvert et accessible à tous. parcelle attenante au Collège Jean Moulin

Fête de l’été, visite et ventes à la Cour Jardinée vente plants

Espaces