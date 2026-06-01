Inauguration de la Place des Beaux-Sons d’Aubervilliers par la Compagnie Décor Sonore, Rues Emma Chenu et Julie-Victoire Daubié d’Aubervilliers, Aubervilliers
Inauguration de la Place des Beaux-Sons d’Aubervilliers par la Compagnie Décor Sonore, Rues Emma Chenu et Julie-Victoire Daubié d’Aubervilliers, Aubervilliers dimanche 21 juin 2026.
Inauguration de la Place des Beaux-Sons d’Aubervilliers par la Compagnie Décor Sonore Dimanche 21 juin, 10h30 Rues Emma Chenu et Julie-Victoire Daubié d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis
sans limitation de places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:30:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:30:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Fondée en 1985 et dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie
Décor Sonore invente des spectacles et des installations sonores en espace libre.
Convaincue du pouvoir poétique du son, elle offre au public des expériences
d’écoute uniques. Ses productions mêlent théâtre, arts visuels, humour, poésie
et création musicale. Se revendiquant aussi bien des arts de la rue que de la
musique contemporaine ou du land art, Décor Sonore est toujours en recherche
de dispositifs généreux, joyeux et innovants pour partir à la rencontre de tous les
publics.
Rues Emma Chenu et Julie-Victoire Daubié d’Aubervilliers rue Emma Chenu Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 0617174511 http://www.decorsonore.org/ Cette modeste placette possède en effet des qualités topographiques et acoustiques remarquables sur le territoire d’Aubervilliers. Suffisamment éloignée des 4 chemins, de la redoutable place Auguste Baron et son périphérique, elle
se tient à l’écart de la rue des cités et de la rue André Karman. Ainsi la circulation automobile et les bruits mécaniques y sont rarement présents au premier plan. Métro ligne 7 Quatre-chemins
Fondée en 1985 et dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie
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