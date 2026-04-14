Mozart • Grande Messe, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Mozart • Grande Messe Mardi 16 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

La Messe en ut mineur de Mozart est l’une de ses œuvres sacrées les plus abouties. On y retrouve très largement les influences de Bach et Haendel que Mozart étudiait au moment de sa composition, tout particulièrement dans les grands chœurs. Cette Grande Messe sera précédée de l’Ouverture tragique de Brahms, comme un écho à la soirée Mozart/Brahms de 2024, portée par Jérémie Rhorer et son Cercle de l’Harmonie, le Chœur de l’Orchestre de Paris et un très beau plateau de solistes.

On réentendra avec plaisir Adèle Charvet, Sahy Ratia et Guilhem Worms et on accueillera pour la première fois la soprano Amina Edris, qui excelle dans un répertoire très éclectique.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Amina Edris, Adèle Charvet, Sahy Ratia, Guilhem Worms, Chœur de l’Orchestre de Paris, Le Cercle de l’Harmonie, Jérémie Rhorer Mozart ouverture

© Caroline Doutre