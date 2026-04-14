Formes instables de gravité, Académie Fratellini, Saint-Denis

Formes instables de gravité Samedi 20 juin, 17h30 Académie Fratellini Seine-Saint-Denis

À partir de 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Sextuor à vents inédit (deux clarinettes, trois saxophones et un saxhorn) qui offre un visage résolument moderne et audacieux aux instruments à vent, Saxback propose un programme de concert entre transcriptions d’œuvres du répertoire classique et créations originales.

Les musiciens seront rejoints sur la piste par les circassiens de l’Académie Fratellini pour une performance inédite.

En partenariat avec l’Académie Fratellini dans le cadre du Festival Les Impromptus.

Académie Fratellini 1 Rue des Cheminots, 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Ensemble Saxback, Académie Fratellini Festival de Saint-Denis Basilique

© Sylvain Gripoix – Sabine Le Néchet/Ville de Saint-Denis