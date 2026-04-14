Résonances, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Résonances Vendredi 19 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

La saison 2025-2026 sera celle des vingt ans d’Aedes : vingt années d’une aventure humaine nourrie par la passion du chant choral, guidée par l’expression et le partage d’émotions à la source d’un son unique alliant homogénéité, brillance, puissance et rondeur.

Pour cet anniversaire, Mathieu Romano a imaginé un programme emblématique du savoir-faire de l’ensemble, autour d’œuvres majeures qui ont jalonné son parcours. Le chœur, composé de vingt-huit chanteuses et chanteurs a cappella, explorera les multiples facettes de l’art choral, sa diversité de couleurs et d’harmonies.

Ils seront rejoints par quatre circassiens de l’Académie Fratellini afin de mettre en lumière la puissance architecturale de la Basilique grâce à un travail sur l’espace pour offrir au spectateur une expérience immersive et contemplative.

Le chœur Aedes est dirigé par Mathieu Romano, chef polyvalent et en quête perpétuelle d’expériences nouvelles, qui met à profit sa grande connaissance des voix solistes et du chœur pour aborder tous les genres, de la musique baroque à la création contemporaine.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Aedes, Mathieu Romano, Académie Fratellini Festival de Saint-Denis Chœur

© Sylvain Gripoix – Sabine Le Néchet/Ville de Saint-Denis