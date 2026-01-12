Concert Bruno Mars Stade de France Saint-Denis
Concert Bruno Mars Stade de France Saint-Denis samedi 20 juin 2026.
Concert Bruno Mars
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
2026-06-20
La superstar internationale Bruno Mars dévoile aujourd’hui The Romantic Tour , sa première tournée mondiale en tête d’affiche depuis près de dix ans, faisant suite à l’immense succès du 24K Magic World Tour , lancé en 2017.
English : Concert Bruno Mars
International superstar Bruno Mars today unveils ‘The Romantic Tour’, his first headline world tour in nearly a decade, following the huge success of the ‘24K Magic World Tour’, launched in 2017.
