Concert Bruno Mars Stade de France Saint-Denis

La superstar internationale Bruno Mars dévoile aujourd’hui The Romantic Tour , sa première tournée mondiale en tête d’affiche depuis près de dix ans, faisant suite à l’immense succès du 24K Magic World Tour , lancé en 2017.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

International superstar Bruno Mars today unveils ‘The Romantic Tour’, his first headline world tour in nearly a decade, following the huge success of the ‘24K Magic World Tour’, launched in 2017.

