SEQUENZA 9.3 : THREE COLORS – Les Impromptus de l’Académie Fratellini, Académie Fratellini, Saint-Denis
SEQUENZA 9.3 : THREE COLORS – Les Impromptus de l’Académie Fratellini, Académie Fratellini, Saint-Denis dimanche 21 juin 2026.
SEQUENZA 9.3 : THREE COLORS – Les Impromptus de l’Académie Fratellini Dimanche 21 juin, 17h00 Académie Fratellini Seine-Saint-Denis
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Autour d’un répertoire musical d’inspiration minimaliste – incluant des œuvres de Steve Reich, Arvo Pärt, Frederick Rzewski…–, Sequenza 9.3 propose une expérience scénique sensible et ouverte, dans laquelle le geste musical rencontre le mouvement circassien.
Les artistes de l’Académie Fratellini viennent donner une dimension physique et visuelle à cette musique de la transe et de la pulsation en créant des impromptus acrobatiques au fil du concert. Ces interventions dialoguent avec le plateau musical : deux claviers, deux vibraphones, tamtam et chœurs professionnels.
Présenté dans le cadres des Impromptus de l’Académie Fratellini
L’ensemble SEQUENZA 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028
Académie Fratellini 1 Rue des Cheminots, 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-fratellini.com/dates/les-impromptus-21-06-26/ »}]
Dans la transe des musiques minimalistes
Juliette Baigné
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