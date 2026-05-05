SEQUENZA 9.3 : UNE FANTAISIE ALLEMANDE – Festival de Saint-Denis, Basilique Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis
SEQUENZA 9.3 : UNE FANTAISIE ALLEMANDE – Festival de Saint-Denis, Basilique Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis mardi 2 juin 2026.
SEQUENZA 9.3 : UNE FANTAISIE ALLEMANDE – Festival de Saint-Denis Mardi 2 juin, 20h30 Basilique Cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00
Cette création, spécialement imaginée pour la Basilique, revisite le répertoire classique allemand de Johann Sebastian Bach à Hanns Eisler en passant par Franz Schubert, Kurt Weill et Arnold Schönberg, dans un dialogue entre tradition sacrée et modernité tout en mettant en valeur les partenariats forts et les pratiques amateures du territoire.
Rompant résolument le rapport frontal entre public et interprètes, ce concert exploitera l’espace de la nef pour le parsemer de surprises sonores, accompagnant le dialogue entre l’orgue Hammond et le grand Cavaillé-Coll de la Basilique.
En coproduction avec Saint-Denis Jazz et Sequenza 9.3
Sequenza 9.3, ensemble vocal, soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre du conventionnement sur la période 2023-2024-2025
Basilique Cathédrale Saint-Denis 1 Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/concert/une-fantaisie-allemande/ »}]
Création d’Emmanuel Bex sur un livret d’Alice Fagard
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