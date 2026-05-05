Et en plus ils dansent!, L’Ecran, Saint-Denis
Et en plus ils dansent!, L’Ecran, Saint-Denis jeudi 28 mai 2026.
Et en plus ils dansent! Jeudi 28 mai, 18h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T19:22:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T19:22:00+02:00
En partenariat avec Les Bretons de Saint-Denis
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=HT32A »}]
Quinzaine des fiertes L’Ecran Et en plus ils dansent!
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