Renaissance, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Renaissance Samedi 30 mai, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

à partir de 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Depuis plus de 55 ans, les King’s Singers sont la référence en matière de chant a cappella sur les plus grandes scènes du monde. L’ensemble est officiellement créé en 1968, lorsque six jeunes choristes du King’s College de Cambridge donnent un concert au Queen Elizabeth Hall de Londres.

Dans ce programme, ils explorent la polyphonie et les chants monastiques traditionnels de l’Angleterre du 16e siècle qui ont d’abord résonné dans les grandes cathédrales de la Renaissance anglaise. Les King’s Singers chanteront cette fois pour les rois et reines de la nécropole royale à travers un répertoire faisant écho à l’histoire de la Basilique cathédrale Saint-Denis.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}]

The King’s Singers concert Basilique

© Benjamin Ealovega