Les lumières de l’harmonie, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Les lumières de l’harmonie Jeudi 28 mai, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

à partir de 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

CONCERT D’OUVERTURE

En décembre 1723, Johann Sebastian Bach vient de prendre ses fonctions de Cantor à Saint-Thomas de Leipzig. Il compose alors pour le 25 décembre l’une de ses œuvres les plus célèbres : le Magnificat. Cette pièce deviendra l’un des plus grands chefs-d’œuvre européens de notre musique sacrée.

En novembre 1739, Georg Friedrich Haendel donne à entendre pour la première fois son Ode à Sainte Cécile le jour de la fête de la sainte patronne de la musique. Cette composition, entre cantate et oratorio, exalte le rôle de la musique dans l’harmonie de l’Univers.

Ce concert est porté par deux solistes d’exception : la soprano écossaise Rachel Redmond, qui s’est produite dans de nombreux oratorios et opéras d’Haendel et Bach avec notamment William Christie, Jordi Savall, Leonardo García-Alarcón, Christophe Rousset, Trevor Pinnock… ; ainsi que le ténor américain Michael Spyres, acclamé dans les opéras, festivals et salles de concert les plus prestigieux du monde, dans un vaste répertoire allant du baroque à Wagner.

Depuis sa création en 2004, l’ensemble de musique ancienne Vox Luminis a conquis les plus grandes salles et festivals du monde de Bruxelles à New-York en passant par Barcelone, Hambourg, Londres, Berlin ou encore Salzbourg. L’ensemble fondé par la basse Lionel Meunier est spécialisé dans le répertoire anglais, italien et allemand du XVIe au début du XVIIIe siècle. Il a effectué de nombreux enregistrements de ce répertoire comme celui dédié au Magnificat de Bach paru chez Alpha Records en 2017.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/concert/les-lumieres-de-lharmonie/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Rachel Redmond, Michael Spyres, Vox Luminis, Lionel Meunier

© Chris Wallace – Andie Bottrell – Johan Jacobs