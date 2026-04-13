Visite libre Aurore et crépuscule, Musée Léon Dierx, Saint-Denis

Visite libre Aurore et crépuscule Samedi 23 mai, 19h00 Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition temporaire

Aurore et crépuscule : Adolphe Le Roy, peintre créole romantique

Venez découvrir les paysages de l’île peints au XIXe siècle par Adolphe Leroy, baignés d’une atmosphère romantique, et laissez-vous bercer par les détails de ses œuvres grâce à une création vidéo immersive de Boris Lallemand qui vous plonge au cœur de son univers.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

Visite libre de l’exposition temporaire

©MUSEE-LEOON-DIERX