Expositions et animations autour du « Ti train lontan », Gare Grande Chaloupe, Saint-Denis
Expositions et animations autour du « Ti train lontan », Gare Grande Chaloupe, Saint-Denis samedi 23 mai 2026.
Expositions et animations autour du « Ti train lontan » Samedi 23 mai, 18h00 Gare Grande Chaloupe La Réunion
places illimitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Expositions sur l’histoire du CPR/CFR, avec présentation du matériel roulant et visite des infrastructures ferroviaires. Seront projetés le film « Un train nommé désir » et un film sur les desendants des cheminots. Animation musicale en déambulation par « Lorkess Kuiv », buvette et restauration rapide sur place.
Gare Grande Chaloupe 15 La Grande Chaloupe 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 0692385391 https://titrain.re https://www.facebook.com/share/1XDysacexb/?mibextid=wwXIfr infrastructure ferroviaire unique parkings
L’association Ti Train de la Grande Chaloupe vous invite à découvrir l’histoire du chemin de fer à La Réunion au travers d’expositions et de films dans une ambiance musicale.
©ASSO TITRAIN
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