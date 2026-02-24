Concert Jul COMPLET Stade de France Saint-Denis

Concert Jul COMPLET

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

À la fois icône populaire et pilier du rap français, Jul s’est imposé comme incontournable dans le paysage musical francophone. Instigateur de codes devenus cultes pour toute une génération, il incarne un artiste talentueux et un être humain apprécié !

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

English : Concert Jul

Both a popular icon and a pillar of French rap, Jul has established himself as an essential figure in the French-speaking music scene. The instigator of codes that have become cult classics for an entire generation, he embodies a talented artist and a beloved human being!

