Concert Aya Nakamura Stade de France Saint-Denis

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

2026-05-29

Aya Nakamura, fierté française et icône mondiale, est revenue avec son album Destinée en novembre 2025. Après ses succès internationaux, elle prépare un concert exceptionnel en 2026, confirmant son statut d’artiste francophone la plus écoutée au monde !

English : Concert Aya Nakamura

Aya Nakamura, French pride and global icon, returned with her album ‘Destinée’ in November 2025. Following her international success, she is preparing an exceptional concert in 2026, confirming her status as the most listened to French-speaking artist in the world!

