La Belle éveillée, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

La Belle éveillée Samedi 30 mai, 11h00 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

CONCERT JEUNE PUBLIC

Imaginée par la violoncelliste et chercheuse Héloïse Luzzati, La Belle éveillée est une création qui réhabilite et intègre des extraits de deux œuvres oubliées par l’histoire de la musique : une « féerie lumineuse » imaginée par la compositrice Jane Vieu (1871-1955) et une pièce de musique de chambre, le Septuor pour deux violons, deux altos, violoncelle, contrebasse et piano de Rita Strohl (1865-1941).

Donner voix à deux compositrices oubliées dans un lieu de mémoire tel que la Basilique offre aux spectateurs et notamment au jeune public un moment d’émerveillement et d’éveil sublimé par les dessins en direct de Pierre Creac’h, auteur-illustrateur-compositeur, qui s’inspirent des lumières des vitraux.

En partenariat avec la Cité des Compositrices.

2 séances de ce concert seront également organisées à destination des écoles élémentaires et centres de loisirs de Plaine Commune.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}]

Marie Oppert de la Comédie Française, La Cité des Compositrices, Héloïse Luzzati, Pierre Creac’h

© Capucine de Chocqueuse – Simon Fowler/Warner Music – FSD