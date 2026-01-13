Festival de musique classique Festival de Saint-Denis Saint-Denis

Festival de musique classique Festival de Saint-Denis

Dans la basilique cathédrale et le pavillon de la Légion d’honneur Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-23

2026-05-28

Le Festival de Saint-Denis présente des œuvres majeures du répertoire classique interprétées par des artistes de renommée internationale !

Dans la basilique cathédrale et le pavillon de la Légion d’honneur Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 48 13 06 07 reservations@festival-saint-denis.com

English : Classical music festival Festival de Saint-Denis

The Saint-Denis Festival presents major works from the classical repertoire performed by internationally renowned artists !

