Festival de musique classique Festival de Saint-Denis Saint-Denis
Festival de musique classique Festival de Saint-Denis Saint-Denis jeudi 28 mai 2026.
Festival de musique classique Festival de Saint-Denis
Dans la basilique cathédrale et le pavillon de la Légion d’honneur Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-05-28
Le Festival de Saint-Denis présente des œuvres majeures du répertoire classique interprétées par des artistes de renommée internationale !
.
Dans la basilique cathédrale et le pavillon de la Légion d’honneur Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 48 13 06 07 reservations@festival-saint-denis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Classical music festival Festival de Saint-Denis
The Saint-Denis Festival presents major works from the classical repertoire performed by internationally renowned artists !
L’événement Festival de musique classique Festival de Saint-Denis Saint-Denis a été mis à jour le 2026-01-11 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes