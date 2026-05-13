Visite guidée – Une histoire des collections, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Visite guidée – Une histoire des collections Samedi 23 mai, 15h00, 17h00, 19h00 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Seine-Saint-Denis

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Présenter l’œuvre de Paul Eluard dans un ancien carmel du 17e siècle, c’est un choix qui questionne souvent. Pourtant, tout est lié à l’histoire de Saint-Denis, qui a connu de nombreuses transformations depuis l’édification de la première basilique mérovingienne à aujourd’hui, en passant par la révolution industrielle du 19e siècle. Les collections du musée racontent cette trajectoire, même celles sur la Commune de Paris ! Cette visite permet de faire le lien et de découvrir les objets emblématiques exposés.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 33183722457 https://musee-saint-denis.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/142_musee-dart-et-dhistoire-paul-eluard-a-saint-denis »}] Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard est un établissement de la Ville de Saint-Denis.

Il est installé depuis 1981 dans un couvent du XVIIe siècle, bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. Par l’importance de ses collections et le caractère remarquable de son site, il est un repère important pour l’histoire locale et nationale. Il est à la fois un musée de beaux-arts, d’arts décoratifs, d’histoire, d’archéologie et de littérature.

Havre de paix, l’ancien carmel présente la vie quotidienne des carmélites, dont les sentences mystiques ponctuent le parcours. Il abrite des objets et œuvres consacrés à l’histoire de la ville de Saint-Denis, du Moyen Âge au début du XXe siècle, ou encore au siège et à la Commune de Paris de 1870-1871.

Il prend le nom de Musée d’art et d’histoire Paul Eluard en 2019 en hommage au fonds dédié au poète dionysien. Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3 RER : ligne B gare de La Plaine-Stade de France puis bus 230 jusqu’à Porte de Paris ; ligne D gare de Saint-Denis puis tram T8 arrêt Pierre de Geyter Bus : 170, 239, 253, 255, 353 arrêt Porte de Paris Tramway : T8 arrêt Porte de Paris ou Pierre de Geyter Parking public : Porte de Paris Velib : station Franciade

Visite commentée « Une histoire des collections »

© MAHPE