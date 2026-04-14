Le Cimetière des Éléphants, Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis, Saint-Denis

Le Cimetière des Éléphants 18 – 22 mai Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis Seine-St.-Denis

de 6 à 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T20:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00

Une femme s’avance au milieu de la scène et se présente. Elle s’appelle Flore. Elle a 86 ans et souhaiterait mourir en janvier 2027. Mais elle hésite encore. À côté d’elle, une présentatrice lui assure que grâce à cette émission livestream, elle parviendra à prendre sa décision finale et ira, peut-être, jusqu’à mourir en direct si elle s’en sent capable, sous les yeux des spectateurs. Sur ce plateau dystopique, Flore est rejointe par des témoins qui racontent leur envie de mourir dignement ou leur expérience d’accompagnants. Entre deux interventions, ils jouent différentes situations, dans le but d’aider Flore à avancer dans sa réflexion.

Pourquoi refuse-t-on aux gens de choisir l’heure et la manière de mourir ? L’autrice et metteuse en scène Héloïse Janjaud, formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, fait de cette question brûlante d’actualité le moteur de cette première création. Au cours d’une enquête préparatoire, elle rencontre Flore, ancienne psychologue, décidée à partir tant qu’elle se sent en pleine possession de ses moyens. Flore devient à la fois le fil rouge de la pièce et son personnage principal, entouré par des créatures de fiction nourries par d’autres rencontres et témoignages.

En situant l’action sur le plateau de cette émission étrange, Héloïse Janjaud joue du trouble entre théâtre documentaire et fiction burlesque. Cet espace est en effet un lieu de parole et de débat mais les codes des talk-shows et les mécanismes de la télé-réalité génèrent aussi des situations absurdes, voire grotesques. Cette tension tragi-comique fait passer le public du rire aux larmes et ouvre la réflexion sur une question aussi universelle que délicate pour les personnes qui veulent décider de leur mort comme pour ceux et celles qui les accompagnent.

MISE EN SCENE ET TEXTE

Héloïse Janjaud

ACTEUR.ICE.S

Chloé Besson, Diego Colin, Thomas Fera, Héloïse Janjaud, Bénicia Makengele, Neil-Adam Mohammedi, Laurence Roy

COMPOSITION MUSICALE ET SONORE

Minouche Briot

LUMIÈRE / VIDÉO

Lucas Collet

SCÉNOGRAPHIE / COSTUME

Marjolaine Mansot

ASSISTANA MISE EN SCÈNE

Clémentine Billy

REGARD À L’ÉCRITURE

Baptiste Gourden

PRODUCTION ET DIFFUSION

Nicolas Comby, Rose Laedlein-Greilsammer

PRODUCTION

Compagnie Les Incendiaires

COPRODUCTION

Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis

AVEC LE SOUTIEN DE

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – PSL, Théâtre de la cité internationale, Théâtre 13, Jeune Théâtre National, Festival Fragments, Adami

REMERCIEMENTS

Matthieu Asano, Véronique Bosi, Laure Boyer, Ingrid Chaillou, Théo Delezenne, Nicolas Fleury, Eva Gaillard, Marine Gramond, Annabelle Janjaud, Camille Léon Fucien, Lucie Mancipoz, Jinxuan Mao, Paul Meynieux, Frédéric Pickering, Léon Plazol, Marc Sussi, John M Warts, Marie-Anne Zangerlin, mes parents.

À ma grand-mère, Yolande.

Théâtre Gérard Philipe, TGP de Saint-Denis 59, boulevard Jules-Guesde 93 207 Saint-Denis Cedex Saint-Denis 93200 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://theatregerardphilipe.notre-billetterie.com/billets?spec=1206 »}]

Les Incendiaires – Héloïse Janjaud fin de vie euthanasie

Pascale Fournier