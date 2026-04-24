Football Finale de la Coupe de France Lens Nice Stade de France Saint-Denis
Football Finale de la Coupe de France Lens Nice Stade de France Saint-Denis vendredi 22 mai 2026.
Saint-Denis
Football Finale de la Coupe de France Lens Nice
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Comme chaque année, la Coupe de France retrouvera le Stade de France pour l’épilogue de cette 109ème édition. Qui soulèvera le trophée au Stade de France ?
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Football French Cup Final Lens vs Nice
Like every year, the Coupe de France will return to the Stade de France for the epilogue of this 109rd edition.
L’événement Football Finale de la Coupe de France Lens Nice Saint-Denis a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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